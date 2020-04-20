Липецк, , 12:53 — REGNUM В Липецкой областной инфекционной больнице 20 апреля скончалась 61-летняя пациентка с подтверждённым коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Женщина была госпитализирована 1 апреля в состоянии средней тяжести с жалобами на слабость, высокую температуру и сухой кашель. Тест на коронавирус подтвердил наличие у неё инфекции.

Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но спасти её не смогли. Женщина страдала от ряда хронических заболеваний — артериальной гипертонии, атеросклеротического кардиосклероза и сахарного диабета.

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