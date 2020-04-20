Новосибирск, , 12:50 — REGNUM В Новосибирской области в период самоизоляции оплату за тепло и горячую воду будут принимать почтальоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК), уточнив что компания уже договорилась с Почтой России.

«Сотрудник почты примет оплату наличными и выдаст квитанцию об оплате. Оплата производится по системе «Город», без комиссии», — отметили в СГК.

Для оплаты необходимо будет оставить заявку: по телефону, через мобильное приложение или на сайте компании. Почтальон придёт домой в течение двух рабочих дней после получения заявки.

В компании уточнили, что инициатива должна исходить от потребителя, а у почтальона при себе должно быть служебное удостоверение.