Нижний Новгород, , 12:50 — REGNUM Сотрудники Главной военной прокуратуры Западного военного округа провели проверку строительной и функциональной готовности сданного в эксплуатацию 17 апреля многофункционального медицинского центра Минобороны России в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

По итогам проверки недостатков и нарушений. а также несоответствий заявленным требованиям выявлено не было. Медцентр полностью готов к оказанию специализированной помощи в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, строительство медцентров Минобороны ведется в 15 регионах России по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Общее число коек в строящихся центрах составит 1,6 тыс. Центры являются объектами капитального строительства, которые возводятся с применением современных технологий, что позволяет сократить сроки ввода зданий в эксплуатацию при максимальном сохранении качественных характеристик.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Центры позволят обеспечить медицинской помощью не только военных, но и гражданское население.