Сухум, , 12:55 — REGNUM Ряд карантинных мер в Абхазии были смягчены с 20 апреля. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба исполняющего обязанности президента республики Валерия Бганбы.

Согласно опубликованному документу, с начала этой недели возобновляется работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Кроме того, отменяется комендантский час, ранее введенный в Гагрском районе.

Между тем, в Абхазии до 1 мая продлен запрет на проведение массовых мероприятий, а также на бронирование мест в санаториях и гостиницах. При возвращении граждан республики из-за границы их предписано помещать в карантин на 14 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Абхазии было выявлено три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все трое инфицированных проживали в одном многоквартирном доме в Гаграх. После этого дом оцепили правоохранители, а в районе ввели комендантский час.

Работа рынков была приостановлена в марте, до того. Как были выявлены первые случаи заражения новым вирусом.