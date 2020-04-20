Ташкент, , 12:45 — REGNUM Срок действия виз, выданных иностранным гражданам, автоматическим продляются до 1 июня 2020 года, сообщает 20 апреля издание Kun. uz со ссылкой на решение республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что для граждан Узбекистана до 1 июля продляется срок действия всех разрешительных документов, в том числе удостоверений личности, паспортов и видов на жительство.

На тот же срок продляются страховой полис на автомобиль, доверенность на управление, техническое освидетельствование и другие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, все карантинные меры в Узбекистане продлили до 10 мая 2020 года. Жителям республики нельзя выходить на улицу без крайней необходимости.

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