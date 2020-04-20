Новосибирск, , 12:42 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено 70 административных дел и составлено 263 административных протоколов за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Несмотря на действующий режим самоизоляции граждане продолжают сжигать траву и мусор, разводить костры и использовать открытый огонь на природе. Из-за таких действий в регионе сильно увеличилось количество ландшафтных пожаров», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что административные дела возбуждены в отношении пяти граждан, 34 должностных лиц, одного предпринимателя и 30 юридических лиц (органы местного самоуправления).

За неделю с 13 по 19 апреля на территории региона ликвидировано 1088 горения мусора и сухой растительности (почти в 2,5 раза больше аналогичного периода 2019 года).

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