Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM В городской больнице № 1 Екатеринбурга подтверждено массовое заражение людей. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

По предварительным данным, подтверждено 78 случаев заражения у пациентов и медработников. Результаты перепроверяются в городской лаборатории, которая и вынесет окончательный вердикт. Медучреждение уже закрыли на карантин.

«Только один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии», — написал губернатор.

Глава региона добавил, что у большинства заразившихся нет даже симптомов болезни COVID-19.

Заразить других мог врач, который сам подхватил вирус от соседки по дому. Сейчас сотрудников инфекционных отделений хотя временно поселить в гостиницах и отелях, чтобы избежать подобных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого в области насчитывался 149 случай заражения. Выписаны уже 55 человек.

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