Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM Автомобильные пробки возникли на въезде в Ростов-на-Дону из-за проверки пропусков. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, подтвердив информацию видеокадрами.

«Огромная пробка на выезде из Батайска в Ростов. Тут не десять баллов, а все 150. Посты стоят на всех въездах в город. Проверяют все машины. Требуют ростовскую прописку или справку с разрешением на работу», — уточнил участник паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM напоминает, что появление пробок связано с усилением проверок пропусков. В период с 20 по 22 апреля работодателям предстоит выдать сотрудникам разрешение нового образца. Проверку наличия документа начнут 23 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков