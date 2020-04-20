Уфа, , 12:41 — REGNUM 347 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, при этом за минувшие сутки в регионе зафиксировали 52 случаев инфицирования данным вирусом. 247 граждан находятся в больницах, а 74 пациента проходят амбулаторное лечение. При этом по выздоровлению были выписаны 20 человек, в том числе шесть человек выздоровели за минувшие сутки.

Отмечается, что на коронавирусную инфекцию были взяты тесты у более 31 тысячи жителей республики.

В Башкирии работают девять лабораторий, которые подчиняются минздраву республики, три частные лаборатории, две лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.

При этом на самоизоляции прибывают 9091 гражданин.