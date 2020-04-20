Элиста, , 12:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Республике Калмыкия, данные приводит 20 апреля федеральный оперштаб.

Всего, по данным карты распространения коронавируса, в регионе подтверждено 77 случаев заражения, девять человек выздоровели, трое пациентов скончались.

Данные о 77 случаях выздоровления 20 апреля подтвердил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов. Ещё два случая, по его словам, выявлены на местном уровне. В больницах находятся 63 человека с проявлениями симптомов ОРВИ, в том числе четверо детей и две беременные женщины. Шесть заражённых находятся в тяжёлом состоянии, двое на ИВЛ.