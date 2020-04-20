Псков, , 12:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил отложить весенний призыв в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом 20 апреля сообщает «Коммерсантъ».

"Мы просим сдвинуть сроки примерно на месяц. Если призыв начнется в июне, мы сможем подготовиться — закупить тесты, защиту», — сказал он.

По словам главы региона, для проверки всех призывников на COVID-19 необходимо будет отвлечь медиков, хотя в Псковской области и так не хватает врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, весенний призыв пройдет в обычные сроки — с 1 апреля по 15 июля.

Вместе с тем выпускники школ не будут призываться в Вооруженные силы РФ в рамках весеннего призыва 2020 года и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.