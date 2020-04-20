Вильнюс, , 12:34 — REGNUM В аэропорту литовского Каунаса сегодня, 20 апреля, приземлился самолёт из Китая, который доставил в Литву очередную партию защитных средств для борьбы с нераспространением новой коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данными литовского минздрава, всего доставлено 19 тонн груза, порядка полутора тысяч ящиков. Весь груз состоит из различных средств защиты, которые будут распределены между пятью больничными комплексами страны: в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляе.

Напомним, к 20 апреля в Литве выявлено 1326 заразившихся коронавирусной инфекцией, 37 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.