Москва, 20 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России очень важно наладить коллаборацию производителей и социальных проектов, такая совместная помощь тем, кто в ней нуждается, будет более эффективной, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 20 апреля, руководитель программы сохранения исторической памяти «Синий платочек» и фонда «Русская земля» Анна Данилова.
«Экономические последствия эпидемии коронавируса в России»
«Синий платочек Победы»: глава фонда — о санитайзерах для пожилых людей
«Когда началась эпидемия, мы решили открыть новый проект — в соответствии с актуальными потребностями. Это линия антисептиков «Синий платочек Победы»: антисептик для санитарной обработки общественных мест и органический биопрепарат для кожи рук и тела. Оба продукта созданы на основе эфирного масла, они не сушат кожу и хорошо подходят для старшего поколения.
Смысл акции прост: продажи антисептиков позволят нам раздать часть произведенного ветеранам войны и пожилым людям. Каждый пятый произведенный в рамках нашей совместной с НПО «Экогард» программы санитайзер будет подарен.
Мне кажется очень важной идея коллаборации производителей и социальных проектов. У нас много хороших предприятий и много интересных замыслов. Нужно объединять усилия, чтобы совместная помощь была более эффективной. Тогда будет проще создавать яркие и содержательные продукты, и будет легче проходить периоды подобных испытаний«, — отметила Анна Данилова.
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.