Москва, , 12:34 — REGNUM В России очень важно наладить коллаборацию производителей и социальных проектов, такая совместная помощь тем, кто в ней нуждается, будет более эффективной, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 20 апреля, руководитель программы сохранения исторической памяти «Синий платочек» и фонда «Русская земля» Анна Данилова.

« Когда началась эпидемия, мы решили открыть новый проект — в соответствии с актуальными потребностями. Это линия антисептиков «Синий платочек Победы»: антисептик для санитарной обработки общественных мест и органический биопрепарат для кожи рук и тела. Оба продукта созданы на основе эфирного масла, они не сушат кожу и хорошо подходят для старшего поколения.

Смысл акции прост: продажи антисептиков позволят нам раздать часть произведенного ветеранам войны и пожилым людям. Каждый пятый произведенный в рамках нашей совместной с НПО «Экогард» программы санитайзер будет подарен.