Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Самое большое число зараженных коронавирусом в Ленинградской области отмечено в одном из самых густонаселенных и близких к Санкт-Петербургу районов — Всеволожском.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 37 новых случаев заражения, и большая часть заразившихся проживает в населенных пунктах данного района. Об этом 20 апреля сообщает оперативный штаб Ленинградской области.

Согласно данным Роспотребнадзора по Ленобласти, новые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей городских поселений Всеволожска и Сертолово по пять человек. Мурино, Кузьмоловский и Янино-1 по одному человеку. А также в деревне Новое Девяткино — один человек, Старая и поселках Романовка по два человека, Свердлово и в массиве Белоостров ДНП Речное Всеволожского района по одному.

Кроме того, новые случаи выявлены в Волховском районе: в городах Волхове — два, Сясьстрой и деревнях Княщина и Хвалово по одному. Также есть новые случаи и в Выборгском районе: в городах Выборг — семь и Светогорск — один, деревне Первомайское — один. В Гатчинском районе в деревне Батово и в Волосовском — Бегуницы также по одному. Также есть еще один новый случай в городе Кириши.

Всего в Ленобласти с начала пандемии насчитывается 454 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Девять человек из общего числа уже выздоровели, летальных исходов не зафиксировано.

«В городе Сосновый Бор референтной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА», — отметили в оперштабе.

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