Москва, , 12:31 — REGNUM Жители Москвы выполняют требования самоизоляции, что даст свой результат. Об этом 20 апреля заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на открытии стационара в городской клинической больнице №24.

Он отметил, что диагностика в Москве выявляет пациентов с легкой формой коронавируса и без симптомов. Собянин добавил, что медицинская сеть работает в плановом режиме.

Напомним, 18 апреля Сергей Собянин оценил эффективность ограничительных мер, принятых в Москве. По его словам, большим недостатком таких мер является остановка предприятий и снижение уровня доходов граждан.

Мэр считает, что принятые меры дают свои результаты. В частности, заболеваемость в Москве имеет сдержанный рост. Собянин добавил, что больницы столицы перешли на более умеренный режим работы и имеют запас прочности.

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