Гонконг, Китай, , 12:28 — REGNUM В Гонконге не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19 впервые за почти два месяца, сообщает 20 апреля газета South China Morning Post.

В связи с тем, что новых случаев заражения нет, Департамент здравоохранения Гонконга решил не проводить сегодня пресс-конференцию, которые проводились ежедневно до сих пор.

Газета также сообщает, что отель Regal Oriental и отделение связи в Коулун-Сити были превращены в карантинные центры, а власти сейчас занимаются тем, чтобы минимизировать риск заражения от граждан, вернувшихся из-за рубежа.