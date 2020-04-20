Кызыл, , 12:28 — REGNUM В Туве ужесточат контроль за соблюдением режима самоизоляции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, глава региона Шолбан Кара-оол предложил для этого ввести с 21 апреля «разрешения» на перемещения по Кызылу.

«На территории республики действует режим повышенной готовности, объявлен режим всеобщей самоизоляции. Но контроль осуществляемых мер недостаточен», — отметил он.

По его словам, многие местные жители восприняли режим самоизоляции, как каникулы, выезжая «толпами, коллективами на шашлыки». Между тем, на территории республики запрещены охота, рыбалка, а также введён противопожарный режим.

Для усиления контроля глава призвал задействовать в полной мере полномочия должностных лиц органов, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении.

Напомним, по ситуации на 20 апреля в Туве подтвердили 15 случаев заражения коронавирусом. При этом, как сообщало ИА REGNUM, республике находится в красной зоне по несоблюдению жителями режима самоизоляции. Что увеличивает риск распространения инфекции.

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