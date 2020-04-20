Томск, , 12:26 — REGNUM В Томской области ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получили единовременные выплаты к 75-летию Великой Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в областной администрации.

В апреле через органы соцзащиты и Пенсионного фонда РФ выплаты получили более пяти тысяч томских инвалидов, ветеранов войны и вдов участников войны.

Участникам и инвалидам войны, вдовам участников войны и несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей выплатили по 75 тысяч рублей. Труженики тыла и совершеннолетние узники фашистских концлагерей получили по 50 тысяч рублей.

Из областного бюджета на выплаты ветеранам дополнительно выделили 2,5 млн рублей. Уточняется, что эту помощь получат участники, инвалиды войны, приравненные к ним граждане и труженики тыла.

Добавим, на сегодняшний день в Томской области проживают 204 инвалида и участника войны, 1481 вдова участников войны, 50 человек, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также 4446 тружеников тыла.

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