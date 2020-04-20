Рязань, , 12:28 — REGNUM Количество детей с подтверждённым заражением коронавирусом возросло до 26 в Рязанской области, сообщили 20 апреля в региональной оперативной группе. Самому младшему ребёнку — девять месяцев.

Больше всего заражённых в возрастной группе от 18 до 45 лет — коронавирус подтвердили у 115 человек. Восемь пациентов старше 80 лет. Коронавирус подтвердили у 26 детей, в том числе у девятимесячного младенца.

Условно подтверждены ещё 27 анализов, среди которых девять человек в возрасте от 46 до 64 лет и семь детей.

Всего в регионе с подтверждённым и условно подтверждённым заражением коронавирусом зарегистрировано 316 человек.