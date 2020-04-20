Владимир, , 12:25 — REGNUM Во Владимирской области развёрнуто 508 коек для лечения пациентов с COVID-19. Такие данные по состоянию на 19 апреля приводит пресс-служба областной администрации.

Эти места уже функционируют. 286 из них подключены к кислороду, 71 койка предназначена для реанимации.

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Всего в регионе должно быть развёрнуто не менее 679 коек для лечения пациентов с COVID-19. Как уже сообщало ИА REGNUM, на совещании 17 апреля президент РФ Владимир Путин раскритиковал губернатора Владимира Сипягина за то, что эта работа в регионе проводится недостаточно активно.

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