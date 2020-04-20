Вильнюс, , 12:24 — REGNUM За нарушения условий карантина и самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в Литве за минувшие выходные, 18−19 апреля, оштрафованы 169 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 апреля.

Всего за всё время пандемии COVID-19 и режима чрезвычайной ситуации в Литве оштрафовано 1,4 тыс. человек. Такие данные приводит литовская полиция. Штрафы составляют от 500 до 1,5 тыс. евро, но чаще всего выписывается штраф в размере 250 евро, если нарушитель согласен оплатить его оперативно, это первое нарушение, то применяется специальная «скидка».

Напомним, к 20 апреля в Литве выявлено 1326 заразившихся коронавирусной инфекцией, 37 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.