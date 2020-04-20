Челябинск, , 12:24 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер проверит факты выписки протоколов за нарушение «самоизоляции» родителям с детьми. Об этом он заявил 20 апреля на брифинге.

Глава области подчеркнул, что нужно трижды подумать, прежде чем с ребёнком выйти из дома. Также он отметил, что многие из уже составленных протоколов были не только за нарушение «самоизоляции», но и за другие нарушения. Про массовую выписку протоколов родителям с детьми он не слышал, но обещает уточнить.

«Вряд ли без каких-либо дополнительных сопутствующих моментов это возможно», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе каждый день составляют больше 100 протоколов на нарушителей «самоизоляции». Пока штрафуют на небольшие суммы.