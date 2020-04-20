Киев, , 12:24 — REGNUM Командировку украинских медиков в Италию решили продлить до 25 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов 20 апреля во время онлайн-брифинга.

«Командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны о продлении ещё на неделю, то есть, до 25 апреля, пребывания наших медицинских работников в Италии», — рассказал он.

После получения согласия самих медработников, в минздраве Украины решили продлить командировку.

«Возвращаются они 25 апреля», — добавил Степанов.

Напомним, 4 апреля в Италию отправились 20 украинских специалистов для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко рассказала, что пик заболеваемости COVID-19 на Украине может прийтись на осень 2020 года.

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