Уфа, , 12:30 — REGNUM До пика ситуации с коронавирусом в Башкирии пока еще далеко. Об этом 20 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в республике виден количественный рост зараженных и постоянно фиксируется увеличение числа инфицированных.

Радий Хабиров отметил, что Москва только начала подходить к определенному пику, но она примерно на месяц раньше Башкирии встретилась с проблемой коронавируса.

Поэтому республика, отметил он, через это же время подойдет к пику пандемии. А значит необходимо настроится на долгую серьезную работу в этих условиях.

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