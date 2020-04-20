Красногорск, , 12:20 — REGNUM В Подмосковье за неделю в ходе рейдов по пресечению нарушения режима самоизоляции выявили 824 нарушителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

Инспекторы ведомства проводят совместные рейды с полицией. За неделю их организовали во всех крупных муниципалитетах региона. Как отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, среди выявленных нарушителей 739 физических и 85 юридических лиц. Все будут привлечены к ответственности.

Больше всего нарушителей среди физических лиц выявили в Химках, Балашихе, Одинцове и Люберцах. Среди юридических лиц карантинные меры чаще нарушали в Химках, Волоколамске, Ленинском горокруге и Люберцах.