Калининград, , 12:19 — REGNUM В Калининградской области за минувшие выходные полицейскими составлено 19 протоколов за нарушение режима самоизоляции, сообщила пресс-служба регионального правительства сегодня, 20 апреля.

Большинство из них, 15 лиц, нарушали правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (статья 20.6.1 КоАП). Такие лица покидали дома с целью погулять, выпить на открытом воздухе и пожарить шашлыки.

Также полицейские выявили четыре нарушения статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Помимо вышеуказанного правоохранителями было вынесено несколько тысяч устных предупреждений гражданам.

Для сравнения, за выходные неделей ранее, 11−12 апреля, было выписано 125 протоколов об административном правонарушении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Калининградской областивыявлено новых 12 случаев заражений. Общее количество заражённых достигло 138 человек, 41 человек выздоровел, один скончался.