Майкоп, , 12:21 — REGNUM Сто случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Адыгее по состоянию на 10:35 20 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. За последние сутки в республике диагноз подтвердился еще у девяти человек.

По данным оперштаба, в Адыгее 16 человек, заразившиеся коронавирусом, выздоровели. Накануне в региональном минздраве также сообщили о 16 пациентах, выписанных из инфекционной больницы. При этом два человека в республике с подтвержденным коронавирусом скончались.

Днем ранее в минздраве Адыгеи также проинформировали, что всего в республике на лечении с коронавирусом или подозрением на него находятся 134 человека, из них стационарное лечение получают 94 человека, остальные 40 — амбулаторное.

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