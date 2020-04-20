Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону начался ажиотаж с оформлением специальных пропусков для въезда и передвижения по областному центру. Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.

«Уважаемые соседи, у кого ООО, ИП или управляющая компания, пытаться дозвониться нецелесообразно, вы не сможете. Оформляйте все документы и езжайте в живую очередь. Отдельно принимают ИП, управляющие компании и ООО», — отметила стоящая в очереди у администрации Железнодорожного района горожанка.

«Муж пытается дозвониться всё утро. Но или занято, или недоступно», — поделилась в соцсетях жительница Кировского района.

Однако есть те, кто добился положительного результата.

«Я дозвонилась и записалась. Не пришлось даже искать связи или иные пути. В перерывах между короткими гудками обзвонила администрацию. Пока всё хорошо. Может, добавят телефонов», — выразила надежду пользователь одного из форумов.

ИА REGNUM напоминает, что новые разрешения для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону начнут действовать с 23 апреля. Оформить их необходимо с 20 по 22 апреля включительно. Спецпропуск даёт право только на перемещение к месту работы и обратно. При этом власти уточнили, что «в порядке живой очереди разрешения выдаваться не будут».