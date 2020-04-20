Брянск, , 12:18 — REGNUM 105 лет назад, 20 апреля 1915 года, российский император Николай II посетил Брянский рельсопрокатный, железоделательный и механический завод — ныне Брянский машиностроительный завод. Император также побывал в заводской больнице, хлебопекарне и лазарете, и остался доволен «всем виденным», — напомнили 20 апреля в пресс-службе правительства региона.

Николай II сам включил в свой маршрут посещение завода — здесь выполнялся государственный военный заказ. Для приёма императора напротив седьмых проходных Брянского завода была построена одноразовая платформа. Государю показали выпуск горячей стали из мартеновской печи, на специальном заводском поезде он объехал основные цеха предприятия. Во время обеденного перерыва Николай II проехал на автомобиле по Бежице и посетил два дома на Мценской улице (ныне улица XXII съезда КПСС). В музее завода императору преподнесли модели бронированной крепостной башни, двух плугов и бороны для цесаревича Алексею. Себе государь приобрёл токарный станок.

«20 апреля. Понедельник. В 9 часов прибыл в Бежицу на Брянский завод. После встречи пошел в церковь и оттуда на моторе по мастерским. Видел много интересного и для себя поучительного. С трех часов продолжал осмотр мастерских и прекрасно устроенной выставки. Заехал в 2 дома рабочих, больницу, хлебопекарню и лазарет на 500 раненых. В 6.20 уехал обратно в Орёл, очень довольный всем виденным», — записал в дневнике Николай II.

Брянский завод в конце XIX — начале XX века был лидером по металлопрокату в Российской империи. Здесь производили паровозы, пароходы, вагоны, электропоезда, станки, подъёмные краны, пушки, снаряды, боеприпасы, палубную броню, мосты, рельсы, гвозди, цепи, сельскохозяйственные орудия, металлические конструкции любой сложности, снегоуборочную технику, кирпичи, и даже колокола.