Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM Количество тяжелобольных жителей Среднего Урала, подхвативших COVID-19, выросло до девяти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

За минувшие сутки на одного человека увеличилось количество пациентов с коронавирусом, находящихся в состоянии средней тяжести. Теперь их 28. А в тяжелом состоянии лежат уже девять человек, а не шесть, как днём ранее.

57 человек чувствуют себя удовлетворительно. Выписано же 55 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждёно 149 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заразу нашли ещё у восьми человек.