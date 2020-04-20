Берлин, , 12:21 — REGNUM Дискуссии о необходимости ослабления мер, введённых в ФРГ из-за коронавируса, подвергла критике канцлер Ангела Меркель. Об этом она заявила 20 апреля в ходе видеоконференции с участием членов президиума партии Христианско-демократический союз (ХДС), передаёт агентство DPA.

Канцлер выразила недовольство «дискуссионными оргиями», которые начались в некоторых регионах страны. Меркель полагает, что сигнал властей о постепенном ослаблении ограничений граждане истолкуют неверно и перестанут следовать санитарным требованиям. В таком случае положительные результаты борьбы с эпидемией могут смениться увеличением количества заражений.

Так, Меркель раскритиковала решение властей Рейнланд-Пфальца о возобновлении работы торговых центров и зоопарков. Канцлер напомнила, что 30 апреля состоится обсуждение ситуации с эпидемией с премьер-министрами федеральных земель.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Меркель заявила о промежуточных успехах в сдерживании коронавирусной инфекции в ФРГ.

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