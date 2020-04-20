Нальчик, , 12:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за минувшие сутки число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 16. Таким образом, общее число заразившихся на 11:00 20 апреля составило 152 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

При этом выросло до 1041 человека число самоизолированных, находящихся под контролем медиков, а число проведенных тестов — до 8505.

Число госпитализированных составляет 73 человека, в том числе двое детей. Подтвержденные тесты на COVID-19 имеют 48 лиц из числа госпитализированных, остальные — с подозрением на инфекцию. В реанимационном отделении — восемь человек. Четверо пациентов — в крайне тяжелом состоянии находятся на искусственной вентиляции легких.

Еще 90 жителей республики с подтвержденным статусом COVID-19 под контролем медиков остаются дома, так как их заболевание протекает в легкой форме. Среди них 16 детей.

География распространения заболевания в КБР расширилась до 28 населенных пунктов. Больше всего выявленных граждан с COVID-19 в Нальчике — 44 человека, в селении Шалушка — 11, в поселке Кашхатау — 12 и городе Чегеме — 9.