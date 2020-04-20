Йошкар-Ола, , 12:13 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ о повышенной готовности, которые обязывают жителей республики носить медицинские маски или респираторы в общественных местах. Эта мера дополнительно будет противодействовать распространению коронавируса.

Организации республики обязаны обеспечить обязаны обеспечить обязательную обработку дезинфицирующими средствами рук граждан, в том числе работников и посетителей, а также ежечасную санитарную обработку непосредственно контактирующих поверхностей. Эта мера распространяется на всех — от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей.

Главам районов поручено активно работать с гражданами, прибывающими из других регионов России. Данные о прибывших необходимо собирать и передавать в региональные управления МВД и Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики обязал всех граждан, прибывающих из других регионов России, в особенности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, соблюдать 14-дневный карантин.