Джакарта, , 12:12 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о новых выявленных случаях заражения SARS-CoV-2 на территории Индонезии, сообщает информационный портал Detik.

«Выявлено 6760 случаев заражения коронавирусом», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто в ходе пресс-конференции 20 апреля 2020 года.

По его словам, за сутки подтвердили 185 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, по состоянию на 19 апреля 2020 года в Индонезии было зарегистрировало 6575 случаев заражения SARS-CoV-2. В общей сложности от коронавируса в стране скончались 582 пациента, а выздоровели — 686.