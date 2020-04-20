Вильнюс, , 12:12 — REGNUM За минувшие сутки в Литве, по данным министерства здравоохранения, выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончалось четыре человека.

Таким образом, общее количество жертв болезни повысилось до 37, а общее число заразившихся — до 1326 человек.

За сутки проведено 2317 тестов, их общее количество достигло 66 352.

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Среди скончавшихся от осложнений из-за COVID-19, пациенты хосписа в Клайпеде, где на минувших выходных произошла мощная вспышка заражений, когда заболели свыше 40 человек.

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