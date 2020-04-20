Москва, , 12:11 — REGNUM Вопрос с отменой ЕГЭ из-за распространения коронавируса в России не стоит. И сам министр просвещения Сергей Кравцов, и его заместители неоднократно заявляли, что сроки экзаменов, если потребуется, будут переносить, но не отменят. Для помощи старшеклассникам в подготовке Министерство просвещения в партнёрстве с телекомпанией «Триколор» запускает образовательное вещание «МОЯ ШКОЛА в online».

Отмечается, что преподавателями телепроекта выступят ведущие педагоги России, у которых есть авторские методики. С использованием инновационных технологий наглядно и доходчиво они обещают объяснять материал старшеклассникам, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Разработчики уверяют, что там школьники смогут усвоить ключевые темы программы в сжатые сроки в текущем периоде дистанционного обучения.

Занятия в формате телеуроков запланированы ежедневно по 30 минут каждый. Сообщается, что подготовиться можно будет по русскому языку и математике, а также самым популярным среди учеников предметам по выбору.

Напомним, что в соответствии с решением Министерства просвещения РФ из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 начало испытаний в виде ЕГЭ должно начаться 8 июня. Однако дата не окончательная, министр Сергей Кравцов заявил, что решение о необходимости очередного переноса ЕГЭ будет принято после майских праздников. Он также добавил, что порядок проведения экзаменов не изменится. На экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции, добавил глава Минпросвещения.