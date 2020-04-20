Анкара, , 12:15 — REGNUM Правительство Турции отменило комендантский час в 31 провинции страны. Об этом 20 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, мера была введена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что действие комендантского часа будет продлено, если возникнет такая необходимость.

По данным министерства здравоохранения, введение указанной ограничительной меры позволило значительно сократить процент заражения инфекцией у людей в возрасте от 65 лет.

Напомним, на сегодняшний день число инфицированных коронавирусной инфекцией в Турции превысило 86 тыс. человек, число скончавшихся от COVID-19 достигло 2 тыс. 17 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Во владимирских лабораториях провели 10 тыс. исследований на SARS-CoV-2