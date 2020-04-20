Владимир, , 12:10 — REGNUM Во Владимирской области в лабораториях Роспотребнадзора и медицинских учреждений всего провели 10 тыс. 347 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии — 163 исследования. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

За сутки к медикам с признаками тяжёлых форм острых респираторных вирусных инфекций обратились 60 человек, и пять человек с признаками внебольничной пневмонии. Всего в регионе, по состоянию на 19 апреля, на стационарном лечении находились 37 пациентов с ОРВИ и 238 — с пневмонией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе было подтверждено 259 случаев заражения коронавирусом, в том числе пять летальных. 11 пациентов уже выписаны.

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