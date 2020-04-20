Уфа, , 12:09 — REGNUM 30 миллионов рублей перечислила компания «ИнтерРАО» в фонд Башкирии в качестве взноса на борьбу с коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Глава республики поблагодарил всех крупных благотворителей, которые сейчас оказывают помощь Башкирии.

От также отметил, что поступившие денежные средства пойдут на помощь тем, кто больше всего в них нуждается.

Кроме этого, глава Башкирии поблагодарил Сбербанк за хорошую организацию работы во время пандемии и передачу полумиллиона масок в аптечные сети.

Радий Хабиров отметил, что теперь стоит задача эту помощь адресно до каждого нуждающегося довести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Уральская горно-металлургическая компания и Башкирская содовая компания перечислили в фонд Башкирии по 35 миллионов рублей. Эти деньги направили на раздачу бесплатных продуктовых пакетов малоимущим семьям с детьми. Всего было сформировано сто тысяч таких пакетов стоимостью 700 рублей.