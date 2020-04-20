Омск, , 12:06 — REGNUM Ещё три случая заражения коронавирусом подтверждено в Омской области, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в региональном минздраве.

Таким образом, всего к 20 апреля в Омской области выявлено 36 случаев заражения коронавирусом.

Специалисты обследуют круг общения каждого из тех, у кого выявлен коронавирус.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Ирина Солдатова, угроза перестала быть исключительно внешней. Вирус фиксируется в семьях, в цепочках социальных контактов. Она напомнила о важности самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 16 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, уже выздоровели. Пациента, находившегося на ИВЛ, перевели на самостоятельное дыхание.

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