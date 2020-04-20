Челябинск, , 12:04 — REGNUM В Челябинской области полиция ежедневно составляет более 100 протоколов на нарушителей режима «самоизоляции». Об этом губернатор Алексей Текслер заявил на брифинге.

Граждан привлекают по статье 20.6.1 КоАП России, которая предусматривает ответственность за нарушение режима повышенной готовности. Пока челябинцев штрафуют на небольшие суммы — в основном штрафы выписывают на 1000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности был введён из-за коронавируса в середине марта. А в конце марта жильцам запретили покидать дома без нужды.