Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM За последние три года в Ленинградской области отмечается рост числа населения, благодаря чему, она вошла в тройку лидеров российских регионов. Об этом 20 апреля сообщают РИА Новости.

Согласно данным издания, всего с 2017 по 2019 года население выросло в 24 российских регионах. Самый большой прирост был в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, минимальный — в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе.

В Ленинградской области на 1 января 2020 года численность населения превысила 1,8 млн человек. При этом миграционный прирост населения составил 112,6 тысяч человек.

«Прирост населения составил 4,7%», — говорится в сообщении.

Что касается естественной убыли населения, то за это время зафиксировано в регионе 28,4 тысячи смертей.