Тбилиси, , 12:02 — REGNUM За различные нарушения действующего в Грузии режима чрезвычайного положения и введенных в его рамках ограничений МВД в течение минувших суток оштрафовало 139 граждан.

По информации пресс-службы министерства, 85 граждан были оштрафованы за нарушение комендантского часа, который по всей Грузии действует с 21:00 до 06:00 часов.

Еще 19 граждан должны будут выплатить штрафы за несоблюдение 2-метровой социальной дистанции и скопление на закрытом пространстве более 3 человек.

Нарушили правила перевозки пассажиров и передвижения автомобилей и 35 водителей, которые также вошли в число оштрафованных.

За нарушение режима ЧП и введенных ограничений для физических лиц установлен штраф в размере 3 тысяч лари, для юридических — 15 тысяч лари. Как будут платить эти суммы оставшиеся без работы и средств к существованию люди, в правительстве не объясняют. И представлять план оказания безработному населению финансовой помощи пока не спешат.

МВД призывает всех граждан соблюдать введенные ограничения и напоминает, что все обязаны подчиняться действующим в стране новым правилам и требованиям минздрава.

На 20 апреля в Грузии фиксируется 399 случаев коронавируса. Рост числа инфицированных за минувшие сутки составил 5 человек. Режим чрезвычайного положения был введен в Грузии 21 марта и пока действует до 21 апреля. Но решением правительства Грузии он будет продлен до 10 мая. Для этого президент Грузии должен издать соответствующий акт, который затем утвердит парламент.