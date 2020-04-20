Стокгольм, , 12:20 — REGNUM Первые смерти от заболевания COVID-19 были зарегистрированы почти одновременно в Швеции, Дании и Норвегии. Но вводимые ограничения для сдерживания коронавируса в каждой стране отличались. В то время, как Дания и Норвегия ввели жесткие ограничения на раннем этапе, в Швеции они ужесточались медленнее. Теперь сложно сказать, какая стратегия по борьбе с COVID-19 оказалась более эффективной. Об этом 19 апреля сообщила шведское издание SVT Nyheter.

Напомним, что в Швеции сейчас наблюдается более высокий уровень смертности, чем в двух других соседних скандинавских странах, которые в настоящее время готовятся отменить введенные властями ограничения и постепенно открыть свои страны для полноценной жизни граждан и желающих посетить их.

Тем не менее, директор по защите от инфекций Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд не может называть норвежскую стратегию более успешной.

«Сложно сказать, является ли это (прим.: норвежская стратегия по борьбе с COVID-19) лучшей стратегией в долгосрочной перспективе. Но это успешная стратегия в данной сложившейся ситуации. Цель по контролю над эпидемией и ее распространением была достигнута, не перегружая систему здравоохранения», — заявил Фроде Форланд.