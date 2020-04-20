Стокгольм, , 12:26 — REGNUM Несмотря на опасения, что пожилым людям будет очень трудно пережить серьезную коронавирусную инфекцию, новые данные показывают, что в Швеции большинство из тех пожилых людей, кто побывал в медицинских учреждениях на лечении, все же выздоравливают. Об этом 20 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Гериатрическое отделение больницы Бромма, которое специализированно на лечении пожилых пациентов, было одним из первых, кто начали принимать пациентов с COVID-19. В настоящее время медики ухаживают более, чем за 30 пожилыми людьми.

Гериатрическая медицинская помощь специализируется на острых и хронических заболеваниях, возникающих в результате старения. Сотрудники отделения очень рады и счастливы, что для стариков все проходит пока хорошо, несмотря на всю серьезность ситуации. Предварительные данные, полученные журналистами SVT Nyheter, показывают, что у семи из десяти пациентов симптомы коронавируса пропадают и пациенты могут быть выписаны.

«Это положительный опыт, но мы также слышали и о других цифрах и каких-то ужасных сценариях», — не без настороженности поделился с журналистами SVT Nyheter Гергер Слаттман, специалист по гериатрии.