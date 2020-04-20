Стокгольм, , 12:02 — REGNUM В Швеции все чаще лица женского пола совершают насильственные преступления, направленные против детей. Аналитики подчеркивают, что посягательства над детьми включают сексуальное насилие против несовершеннолетних, которые происходят в интернете. Об этом 20 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы видим, что все больше женщин совершают надругательства над детьми, женщин, которые, насколько вы можете сами увидеть в фильмах или на каких-то картинках, исполняют это в одиночку, и что это также включает в себя грубые половые акты, направленные против детей», — заявила Сюзанна Уайд, следователь из Национального оперативного управления по борьбе с преступностью в Швеции.

Журналисты отмечают, что Сюзанна Вайд и ее коллеги из Национального оперативного управления по борьбе с преступностью в Швеции постоянно получают сообщения о совершаемом сексуальном насилии над детьми в интернете. В прошлом году около 15 000 обращений со всего мира было обращены против нелегальных материалов, которые отправлялись со шведских IP-адресов.

Шведские правоохранители, как и другие эксперты, видят, что доля преступников среди женщин стала наиболее часто встречаемой, когда речь идет о распространении запрещенных материалов в интернете.