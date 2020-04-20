Нижний Новгород, , 11:14 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 20 апреля подтверждено 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заражений в Поволжье выросло до 3 344 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области подтверждено 113 новых заражений, в Башкирии — 45, в Татарии — 39, в Мордовии — 35, в Чувашии — 32, в Марий Эл — 29, в Саратовской области — 28, в Удмуртии — 26, в Пензенской области — 25, в Кировской и Ульяновской областях — по 19, в Пермском крае — 17, в Самарской области — 16.

С учетом новых данных число подтверждённых в Нижегородской области случаев заражения коронавирусом составило 759, в Башкирии — 297, в Мордовии — 293, в Марий Эл — 291, в Татарии — 230, в Чувашии — 225, в Пермском крае — 215, в Ульяновской области — 187, в Оренбургской области — 184, в Кировской области — 169, в Пензенской области — 165, в Саратовской области — 142, в Самарской области — 95, в Удмуртии — 92.

Выписаны после полного выздоровления 205 человек в Поволжье, 40 человек скончались от хронических заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 20 апреля подтверждено 47 121 случай заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 4 268 новых случаев заражения. 3 446 человек полностью выздоровели, 405 человек скончались.