Москва, , 10:25 — REGNUM Наступление опасного половодья возможно в ближайшие дни в Алтайском крае, Приморье и нескольких регионах центра Европейской части России. Об этом сообщил 20 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в настоящее время наблюдаются активные процессы на фоне гидрологического половодья. В Алтайском крае вода может повышаться до опасных отметок и подтапливать дороги и дома неподалёку от поймы. В Приморском крае 20 и 21 апреля ожидаются осадки, которые вызовут интенсивный приток воды.

«Там возможно повышение воды в реках на 20−80 см с выходом из берегов», — сказал Вильфанд ТАСС.

Метеоролог добавил, что повышение уровня воды на 20−70 см ожидается в Костромской, Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Свердловской областях и Пермском крае.

Читайте также: Гидрометцентр РФ: в некоторые регионы придёт аномальное тепло