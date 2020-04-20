Симферополь, , 10:16 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал сограждан воздержаться от поездок на полуостров из-за развивающейся пандемии коронавируса в России. Соответствующее видеообращение он опубликовал 20 апреля у себя в соцсетях.

«Никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к согражданам, но другого выхода на сегодня нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от поездок на территорию Республики Крым — как в командировки, так и на отдых, так как все крымские санатории и места отдыха закрыты», — отметил Аксёнов.

По его словам, крымчане будут ждать всех в гости после снятия ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике подтвердили два новых случая коронавирусной инфекции. Всего в Крыму было зарегистрировано 45 случаев заражения SARS-CoV-2, 21 человек выздоровел.

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