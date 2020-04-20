Симферополь, 20 апреля 2020, 10:16 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал сограждан воздержаться от поездок на полуостров из-за развивающейся пандемии коронавируса в России. Соответствующее видеообращение он опубликовал 20 апреля у себя в соцсетях.
По его словам, крымчане будут ждать всех в гости после снятия ограничительных мер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике подтвердили два новых случая коронавирусной инфекции. Всего в Крыму было зарегистрировано 45 случаев заражения SARS-CoV-2, 21 человек выздоровел.
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