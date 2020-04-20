Чита, , 09:30 — REGNUM В Забайкальском крае, где официально выявили 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией, несмотря на жёсткие карантинные меры, решили открыть общественные бани. Как сообщает ИА «Чита.ру», отвечая в ходе прямого эфира на многочисленные возмущения граждан по поводу отсутствия возможности подстричься, и. о. вице-премьера регионального правительства Андрй Гурулёв пояснил, что, помимо парикмахерских, будут открыты и бани:

«Если сейчас бани закрыть, как бы нам не получить массовый педикулёз».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее постановлением главы Забайкалья Александра Осипова послабления сделаны также в условиях самоизоляции: гражданам разрешено ездить на дачи и посещать имеющиеся в собственности земельные участки, на которых идёт строительство.

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